Kaydet

Eskişehir’de sevgilisinden ayrılan 23 yaşındaki alkollü bir genç sokak ortasında kendi otomobilini parçalayarak kullanılmaz hale getirdi. Emek Mahallesi’nde gece saatlerinde yaşanan olayda kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösteren şahsın güzel çıkmamıştır shop yap sözleri dikkat çekti. Polis ekiplerince gözaltına alınan gencin yaklaşık 3 buçuk yıllık ilişkisinin bitmesi nedeniyle sinir krizi geçirdiği öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası