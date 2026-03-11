Son günlerin en çok tartışılan konusu olan 'standart dışı plakalar' (APP) ile ilgili yeni gelişme yaşandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, APP plakalarla ilgili 1 Nisan'a kadar süre verildiğini hatırlatarak "O döneme kadar rehberlik yapacağız, ceza uygulamayacağız. Verilen cezalar için de talimat verdim, sileceğiz." dedi.

Son günlerin en çok konuşulan konusu APP plakalarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada "APP plakalarla ilgili sahada bir yığılma olduğunu gördüm. Konya'da da vatandaşların sıraya girdiklerini görünce tedbir almamız gerektiğini değerlendirdik." dedi.

"APP plakalarla ilgili Türkiye Şoförler ve Otomobil Federasyonu tarafından verilen plakaları kabul ediyoruz" diyen Bakan Çiftçi, o plakalara ceza işlemi uygulamayacaklarını belirtti.

Plaka alındıktan sonra oynama yapıldıysa 4 bin TL cezası olduğunun altını çizen Çiftçi, "Bir de yetkili olmayan yerlerde yaptırılan plakalar var. Biz onlara 'sahte plakalar' diyoruz. Onlarla ilgili müeyyideler daha ağır, 140 bin TL civarında." ifadelerini kullandı.

"CEZALARI SİLECEĞİZ"

İşin bir de kamu güvenliği tarafı olduğunu belirten Bakan Çiftçi, "Sahte plakalarla ilgili bir esnetme yok. Vatandaşımız mağdur olmasın diye bu oynanan plakalarla ilgili 1 Nisan'a kadar süre verdik. O döneme kadar rehberlik yapacağız, ceza uygulamayacağız. Verilen cezalar için de talimat verdim, sileceğiz." diye konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası