Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, İran Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılımı konusunu ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğünü duyurdu.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde yapılacak 2026 Dünya Kupası öncesi FIFA Başkanı Gianni Infantino ile ABD Başkanı Donald Trump arasında kritik bir görüşme gerçekleşti.

Gianni Infantino

"İRAN, ABD'DEKİ TURNUVAYA DAVETLİ"

Instagram hesabından paylaşım yapan Infantino, "Görüşmeler sırasında Başkan Trump, İran Milli Takımı'nın elbette Amerika Birleşik Devletleri'ndeki turnuvaya davetli olduğunu yineledi" ifadelerini kullandı.

Donald Trump

"FUTBOL DÜNYAYI BİRLEŞTİRİYOR"

Infantino, 2026 Dünya Kupası'nın 93 gün sonra başlayacağını belirterek, Trump'a yapılacak organizasyon için teşekkür etti.

FIFA Başkanı, "İnsanları bir araya getirmek için FIFA Dünya Kupası gibi bir etkinliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız var ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na desteği için içtenlikle teşekkür ediyorum, çünkü bu bir defa daha futbolun dünyayı birleştirdiğini gösteriyor" değerlendirmesini yaptı.

