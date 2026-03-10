ABD Başkanı Donald Trump, Kadınlar Asya Kupası için Avustralya'da bulunan İran Milli Kadın Futbol Takımı'nın 5 oyuncusuna, Canberra hükümeti tarafından iltica hakkı tanındığını duyurdu. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ise "Burada güvendeler ve kendilerini evlerinde gibi hissetmeliler" açıklamasını yaptı.

Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile yaptığı telefon görüşmesinde İranlı futbolcuların güvenliğini ele aldıklarını belirtti.

5 SPORCUYA İLTİCA HAKKI

Bazı oyuncuların Avustralya'da kalması için gerekli işlemlerin başlatıldığını ifade eden Trump, 5 sporcuya Avustralya'ya iltica hakkı tanınarak gerekli vizenin verildiğini aktardı. Trump, bazı sporcuların ise ailelerinin güvenliği konusunda endişe duydukları için İran'a dönmeyi tercih ettiği bilgisini paylaştı.

Donald Trump'ın paylaşımı

"AVUSTRALYA'DA GÜVENDELER"

Avustralya Başbakanı Albanese de X hesabından yaptığı paylaşımda, İran Milli Kadın Futbol Takımı'ndan 5 oyuncuya insani vize verildiğini belirterek, "Burada güvendeler ve kendilerini evlerinde gibi hissetmeliler" mesajına yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Avustralya'da düzenlenen Kadınlar Asya Kupası'na katılan İran Milli Kadın Futbol Takımı oyuncuları, bir maç öncesinde İran milli marşı okunurken sessiz kalmış ve durum İran'da tepkiyle karşılanmıştı. İkinci ve üçüncü maçlarında milli marşlarını okuyan İranlı kadın futbolcular, son maçlarından çıktıktan sonra yetkililerden "güvenliklerini sağlamalarını" talep etmiş ve bu kapsamda 5 oyuncunun iltica talebiyle kafileden ayrılarak polis tarafından güvenli bir yere götürüldüğü bildirilmişti.

"İLTİCA VERMEZSENİZ ABD ONLARI KABUL EDECEK"

ABD Başkanı Trump, 9 Mart'ta yaptığı paylaşımda, "Avustralya, İran Milli Kadın Futbol Takımı'nın, büyük ihtimalle öldürülecekleri İran'a geri gönderilmesine izin vererek korkunç bir insani hata yapıyor. Sayın Başbakan, onlara iltica hakkı verin. Siz vermezseniz ABD onları kabul edecektir" ifadelerini kullanmıştı.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Savaşın faturası kabarıyor! G7 ülkeleri rezerv kilidini açamadı

Haberle İlgili Daha Fazlası