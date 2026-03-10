İran ile doğrudan iletişim konusunda açık kapı bırakan Trump, Fox News'a yaptığı açıklamada "Aslında artık konuşmamıza gerek yok, hani şöyle bir düşününce, ama mümkün." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'in yeni dini lider olarak seçilmesinin ardından Fox News dış haber muhabiri Trey Yingst'e özel bir mülakat verdi.

Epic Fury Operasyonu'nun (Destansı Gazap) beklentilerin çok ötesinde bir başarıya ulaştığını vurgulayan Trump, İran'ın yeni hamlelerinden memnun olmadığını itiraf etti.

İran ile doğrudan iletişim konusunda açık kapı bırakan Trump, Fox News'a yaptığı açıklamada "Aslında artık konuşmamıza gerek yok, hani şöyle bir düşününce, ama mümkün." dedi.

İLETİŞİM KAPISI ARALIK: "ŞARTLARA BAĞLI"

Trump, Mücteba Hamaney'in için "Onun huzur içinde yaşayabileceğini sanmıyorum" ifadesini kullandı.

İranlı liderlerle görüşme ihtimaline dair gelen bir soruyu cevaplayan Trump, başta belirttiği gibi diyaloğa tamamen kapalı olmadığını ancak buna ihtiyaç da duymadığını ifade etti. Trump, "Konuşmak istediklerini duyuyorum. Mümkün, şartlara bağlı, mümkün, sadece mümkün. Aslında, düşünürseniz, artık konuşmamıza gerek yok, ama mümkün" şeklinde konuştu.

"SİLAHINI İLK ÇEKEN SİLAHŞÖR GİBİ DAVRANDIK"

Epic Fury Operasyonu kapsamında bugüne kadar 5 binden fazla hedefin vurulduğunu hatırlatan Trump, operasyonun ilk safhalarının büyük bir zafer olduğunu kaydetti. "Onlara ilk saldırdığımızda, füzelerinin %50'sini imha ettik. Bunu yapmasaydık, çok daha zorlu bir savaş olurdu" dedi.

Başka hiçbir başkanın böyle bir cesaret gösteremediğini savunan Trump, süreci bir benzetmeyle anlatarak, "Bu, silahını ilk çeken silahşör gibi bir şey. Üç gün bekleseydik, saldırıya uğrayacağımıza inanıyorum" dedi.

"KAHVALTI SALDIRISI "

Operasyonun zamanlamasındaki sürpriz etkisine değinen Trump, "Kahvaltı saldırıları alışılmadık bir durumdur ve onlar bizim o saatte saldırmayacağımızı düşündükleri için yanıldılar. Hepsi bir araya gelmişlerdi ve bu çok şaşırtıcıydı" açıklamasında bulundu. Trump ayrıca, İran'ın nükleer kapasitesine dair aldığı bilgileri paylaşarak, "Steve Witkoff ve Jared Kushner bana İran'ın 11 nükleer bomba yapacak uranyuma sahip olduğunu söyledi. Onlara saldırmam gerektiğini kendi elleriyle bana söylemiş oldular" şeklinde konuştu.

"ÇOK ŞAŞIRDIM"

İran'ın operasyonlara misilleme olarak kendisiyle doğrudan çatışmaya girmeyen Körfez ülkelerini hedef almasını hayretle karşıladığını belirten Trump, "Beni en çok şaşırtan şeylerden biri, kendilerine saldırmayan ülkelere saldırmalarıydı" dedi. Bir kız okuluna isabet eden roketle ilgili gelen soru üzerine ise Trump, "Soruşturma devam ediyor, ancak bu roketi sadece biz kullanmıyoruz" diyerek bölgedeki diğer aktörlere işaret etti.

