Mart ayının ikinci yarısına yaklaşılırken, bayram tatili öncesinde hava durumuna ilişkin tahminler merak konusu oldu. Bayramda hava nasıl olacak sorusu gündeme getirilirken MGM tarafından hava durumu tahminleri de duyuruldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı orta ve uzun vadeli değerlendirmelere göre Türkiye genelinde sıcaklıkların büyük bölümde mevsim değerlerine yakın seyretmesi bekleniyor. Bazı bölgelerde ise sıcaklıkların birkaç derece daha yüksek olacağı tahmin ediliyor.

Meteorolojinin yayımladığı mevsimlik değerlendirmelerde Nisan ayına ilişkin ilk tahminler de paylaşıldı. Marmara’nın kuzey kıyıları ile kuzeydoğu bölgelerde sıcaklıkların mevsim ortalamalarına yakın seyretmesi bekleniyor.

16.03.2026 - 22.03.2026

İç kesimlerde sıcaklıkların ortalamaların 1 ila 2 derece üzerine çıkabileceği, ülkenin diğer bölgelerinde ise mevsim değerlerinin yaklaşık yarım ila bir derece üzerinde olabileceği tahmin ediliyor.

Kıyı Ege ile Batı Akdeniz’in batı kesimlerinde ortalamanın üzerinde yağış görülebileceği, diğer bölgelerde ise yağışların genel olarak mevsim normallerinde gerçekleşeceği öngörülüyor.

23.03.2026 - 29.03.2026

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

16-22 Mart tahminlerine göre bayramda Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun kuzeybatısında hava sıcaklıklarının mevsim ortalamalarının 1 ila 3 derece üzerinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Bayram haftası Türkiye’nin diğer bölgelerinde ise sıcaklıkların genel olarak mevsim normallerine yakın değerlerde seyretmesi bekleniyor.

Karadeniz kıyı şeridinde yağış miktarının normal seviyelerin altında kalacağı öngörülürken, Kıyı Ege ve güney bölgelerde yağışların ortalamanın üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor.

Bayramın son gününü de kapsayan Mart ayının son haftasında da benzer bir tablo görülmesi bekleniyor. Karadeniz bölgesinde ve İç Anadolu’nun kuzeybatı kesimlerinde sıcaklıkların mevsim ortalamalarının birkaç derece üzerinde olması tahmin ediliyor.

