Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede İran’daki krizin çözümüne yönelik önerilerini ilettiğini duyurdu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yaklaşık 1 saat süren bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini açıkladı.

Görüşmede Orta Doğu’daki gelişmeler ve İran krizi ele alınırken, Putin, çözüm önerilerini doğrudan Trump’a iletti.

"ÖNERİLER HALA MASADA"

Kremlin sözcüsü açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda ayrıntılı açıklama yapma şansımız yok, böyle bir niyetimiz de yok. Devlet Başkanı Putin bu önerileri muhatabına iletti. Sürecin nasıl ilerleyeceğini göreceğiz."

Peskov ayrıca Rusya’nın kriz başlamadan önce de çeşitli arabuluculuk seçenekleri sunduğunu dile getirdi.

"Putin, saldırılar başlamadan önce de gerilimi azaltabilecek çeşitli seçenekler önermişti. Bu önerilerin çoğu hala masada. Rusya barış sürecini kolaylaştırmaya hazır."

İSTİHBARAT İDDİALARINA CEVAP

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın İran’a istihbarat sağladığı yönündeki iddialarla ilgili soruya ise kısa bir cevap verdi.

Peskov, "Bu konuda hiçbir şekilde yorum yapmıyoruz." dedi.

