Dünya genelinde ABD temsilciliklerine yönelik saldırı dalgasına Toronto da eklendi. Gece yarısı ABD Konsolosluğu'na düzenlenen silahlı saldırı sonrası bölge kordon altına alınırken, polis saldırganların peşine düştü.

Kanada polisi, Toronto'daki ABD Konsolosluğu’na ateş açıldığı ihbarı üzerine geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Toronto Polis Operasyonları tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 05:30 sularında gelen ihbarın ardından bölgede inceleme yapıldığı ve ateşli silah kullanıldığına dair somut kanıtlar bulunduğu kaydedildi.

KONSOLOSLUK ÇEVRESİ KAPATILDI

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik çemberi oluştururken, konsolosluğa çıkan tüm sokaklar trafiğe kapatıldı.

Henüz bir şüpheli kimliği tespit edilemedi ancak bölgedeki kamera kayıtları incelemeye alındı.

Toronto’da ABD Konsolosluğu'na kurşun yağdı

BİR HAFTA İÇERİSİNDE 3. SALDIRI

Toronto'da son bir haftadır şiddet olaylarında ciddi bir artış yaşanıyor. 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı operasyonun ardından şehirde birçok bina hedef alındı.

NORVEÇ’TE PATLAMA: ŞÜPHELİNİN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Toronto'daki olayla eş zamanlı olarak Norveç polisi de Oslo'daki ABD Büyükelçiliği önünde meydana gelen patlamayı soruşturuyor. El yapımı patlayıcıyla gerçekleştirilen ve binada hasara yol açan saldırıyla ilgili bir şüphelinin görüntüleri kamuoyuyla paylaşıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı, saldırıların Orta Doğu’daki savaşla bağlantısını araştırmak üzere soruşturmaya dahil oldu.

