Çin’in Hunan eyaletinde yaşayan bir köylü, akşam yemeği için kestiği ördeğin midesinde servet buldu.

Çin’in Hunan eyaletine bağlı Longhui ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Liu isimli vatandaş, kestiği ördeğin midesinde parlayan parçacıklar fark etti.

Yapılan incelemeler ve yanma testleri sonucunda, parçacıkların yaklaşık 12 bin yuan (güncel kurla yaklaşık 76 bin TL) değerinde 10 gram saf altın olduğu anlaşıldı.

NEHİR ÇAMURUNDAN GELEN SERVET

İddialara göre ördekler altın madenciliği ile bilinen Chenshui Nehri yakınlarında serbestçe dolaşmıştı.

Ördeklerin nehir kenarındaki çamurları karıştırırken altın parçacıklarını yutmuş olabileceği tahmin edilmekte.

New York Times'a konuşan bölge halkı, geçmişte de benzer buluntulara rastlandığını ancak bu kadar yüksek miktarda altına ilk kez denk gelindiğini ilerisürdü.

MADEN KASABASININ UNUTULAN MİRASI

Longhui İlçesi Doğal Kaynaklar Bürosu yetkilileri de Chenshui Nehri’nin 1970'li ve 1990'lı yıllar arasında büyük bir altın madeni merkezi olduğunu hatırlattı.

Özel madencilik faaliyetleri yasaklanmış olsa da, nehir yatağındaki kum ve çamurda hala altın kalıntıları bulunduğu biliniyor.

Yetkililer, köylülerin geçtiğimiz yıl aynı nehirde kum yıkarken 10 gramdan fazla altın bulduğunu da ekledi.

"KİME AİT OLDUĞU BELİRSİZ"

Olayın ardından "ördeğin içinden çıkan altın kime ait?" tartışması başladı. Yerel yetkililer, bu tür nadir buluntuların mülkiyet durumunu belirlemenin hukuken karmaşık olduğunu söyledi.

EKONOMİK BELİRSİZLİK ALTINA TALEBİ ARTIRDI

Mart 2026 itibarıyla Çin’de altın fiyatları gram başına 1.140 ile 1.190 yuan arasında seyrediyor. Ekonomik belirsizlikler nedeniyle Çinli aileler güvenli liman olarak altına yönelmiş durumda.

