UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Galatasaray – Liverpool karşılaşmasını takip etmek isteyen futbolseverler, canlı yayın sırasında sorun yaşamamak için TRT 1 frekans ayarlarını kontrol ediyor. Zaman zaman teknik altyapı, uydu ayarları veya erişim sorunları nedeniyle yayın takibinde aksaklıklar yaşanabiliyor. Peki, TRT 1 HD sinyal yok hatası alındığında ne yapılmalı? TRT 1 frekans ayarları nasıl yapılır?

Galatasaray, 2025/26 Sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Liverpool ile karşılaşıyor. 10 Mart Salı günü RAMS Park'ta oynanacak maç saat 20.45'te başlayacak. Müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Galatasaray - Liverpool maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak. Büyük karşılaşmayı sorunsuz takip etmek isteyen futbol severler, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem alabilmek için son kontrollerini yapıyor.

TRT 1 HD sinyal yok hatası alanlar dikkat! TRT 1 frekans ayarları nasıl yapılır?

ŞİFRELİ YAYIN SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR?

Bazı önemli karşılaşmalar esnasında TRT 1, yayın hakları nedeniyle zaman zaman şifreli yayına geçebiliyor ve sinyal yok hatasıyla karşılaşabiliyor. İzleyicilerin bu durumda TKGS güncellemesi yapması öneriliyor. Sorunu çözmek için öncelikle kumandadan "Menü" tuşuna basarak televizyonun "Ayarlar" bölümüne girin. Ardından Kurulum menüsüne girerek "TKGS Güncelle" seçeneğini bulun. TKGS güncelleme modu kapalıysa güncellemeyi başlatarak işlemi tamamlayabilirsiniz. Güncelleme sonrası kanal listesi yenilenir ve yayın tekrar açılır.

Eğer sorun devam ederse alternatif olarak manuel frekans ayarı yapılabilir. Bunun için yine menüden Kurulum ardından TP Ekle (Transponder Ekle) bölümüne girerek güncel TRT 1 frekans bilgilerini manuel olarak ekleyebilirsiniz.

TRT1 FREKANS BİLGİLERİ

TRT 1 HD, Türksat 4A uydusu üzerinden 11794 MHz frekansı, V (Dikey) polarizasyon, 30000 Sembol Oranı (SR) ve FEC 3/4 değerleri ile güncel, şifresiz ve yüksek kaliteli olarak izlenebilir. Alternatif olarak, Türksat 3A uydusunda 11054 V 30000 frekansı da kullanılabilmektedir.

TRT 1 HD Güncel Frekans Bilgileri (Türksat 4A):

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı (SR): 30000

FEC: 3/4

Kapsama: Batı

TRT 1 SD/HD Alternatif Frekans Bilgileri:

Uydu: Türksat 3A

Frekans: 11054

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı (SR): 30000

FEC: 3/4



