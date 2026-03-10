ABD’nin İran’a yönelik operasyonu sürerken, sosyal medyanın en aktif isimlerinden biri olan Başkan Yardımcısı JD Vance’in 72 saattir sessizliğe bürünmesi "Nerede?" sorularını gündeme taşıdı. Pentagon’da Savunma Bakanı ile tartışma yaşadığı iddia edilen Vance hakkında beklenen açıklama Başkan Trump’tan geldi.

Telegraph'ın haberine göre, sosyal medyayı en aktif kullanan siyasetçilerden biri olan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Epic Fury Operasyonu’nun başlamasıyla birlikte alışılmadık bir sessizliğe büründü.

Irak Savaşı gazisi olan ve yıllardır "Amerika artık Orta Doğu’da savaşmamalı" tezini savunan Vance son 72 saattir paylaşım yapmadı. Hem Cumhuriyetçi kanatta hem de kamuoyunda "JD Vance nerede?" sorularının yükselmesine neden oldu.

"İZOLASYONİZM VE SADAKAT ARASINDA SIKIŞTI"

Vance, siyasete atıldığı günden bu yana müdahaleci dış politikayı eleştiren ve "Önce Amerika" ilkesini savunan bir isim olarak öne çıkmıştı. Ancak Trump’ın İran’a yıkıcı saldırılar düzenleme kararı almasıyla birlikte, Vance’in kendi ideolojisi ile başkana olan sarsılmaz sadakati arasında bir denge kurmak istiyor.

Telegraph'ın elde ettiği bilgilere göre Vance, operasyon öncesi saldırının olumsuz sonuçlarını dile getirdiği için Savunma Bakanı Pete Hegseth ile karşı karşıya geldi. Ancak savaş kaçınılmaz hale gelince Trump'ın isteklerini yerine getirmek için acele etti.

2028 YARIŞINDA RUBİO SESLERİ

Vance’in İran savaşında kararı alıcı olması siyasi geleceği için bir risk olarak görülüyor. Anketlere göre Amerikan halkının yüzde 60’ı İran operasyonuna sıcak bakmıyor.

Ortaya çıkan tablo yüzünden 2028 başkanlık seçimlerinde Vance'in elini zayıflatabileceği konuşuluyor.

"KENDİ KİMLİĞİYLE ÇELİŞİYOR"

Öte yandan, Mar-a-Lago’da Trump’ın sağ kolu gibi görünen Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun ismi, Vance’in yerine muhtemel bir halef olarak yüksek sesle telaffuz edilmeye başlandı.

George Washington Üniversitesi’nden Prof. Matthew Dallek, "Bu savaş Vance için sadece siyasi bir yük değil, aynı zamanda kimliğinin temel taşlarıyla bir hesaplaşma" dedi.

Cumhuriyetçi stratejist Matthew Bartlett ise "Başkan yardımcısının kamuoyunda başkanla ayrışması beklenmez" değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

Trump, İran operasyonu konusunda Başkan Yardımcısı JD Vance ile fikir ayrılığı yaşadıkları yönündeki sorulara doğrudan cevap verdi. İkili arasında bir kriz olmadığını savunan Trump, Vance'in yaklaşımındaki nüanstan bahsetti:

"Hayır, bu konuda çok iyi anlaşıyoruz. Sadece felsefi olarak benden biraz daha farklı olduğunu söyleyebilirim. Belki bu operasyona benden daha az hevesliydi ama sonuçta oldukça heyecanlıydı. Ben bunun yapmamız gereken bir şey olduğunu hissettim."

