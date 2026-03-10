ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı General Dan Caine, İran savaşının 11. gününde Pentagon'da basın mensuplarının karşısına çıkarak kritik açıklamalarda bulundu.

Savaşın 11. gününde ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı General Dan Caine, "Epic Fury" operasyonunun en kritik evresine girildiğini duyurdu.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth basın brifinginde şunları söyledi:

"Bu mücadele bize dokunuyor. Neslimiz bu mücadeleyi anlıyor. 47 yıldır, İran rejimindeki bu barbar vahşiler, silah arkadaşlarımızı, benim adamlarımı, sizin adamlarınızı, bizim adamlarımızı öldürüyorlar. Okullardan ve hastanelerden füzeler atıyorlar. Bugün, İran'da yapacağımız en yoğun saldırı günü olacak."

