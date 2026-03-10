Kocaeli’de park ettiği tırının dorse kilitlerini kontrol eden sürücü, arkadan gelen tırın çarpması sonucu sıkışarak hayatını kaybetti. Kazayı yapan tır sürücüsü gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 11.00 sıralarında korkunç bir olay yaşandı. Tırıyla yolun sağ tarafına park ederek dorsenin kilitlerini kontrol etmek isteyen Engin Gökhan, dehşeti yaşadı. Ercan A. yönetimindeki tır, park halindeki araca arkadan çarptı.

Kahreden ölüm! Sürücü iki tır arasında sıkıştı

2 TIR ARASINDA SIKIŞTI

Engin Gökhan, çarpmanın etkisiyle iki tır arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Engin Gökhan’ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kahreden ölüm! Sürücü iki tır arasında sıkıştı

Sürücünün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla Körfez Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazaya karışan tır sürücüsü Ercan A. gözaltına alındı.

Kahreden ölüm! Sürücü iki tır arasında sıkıştı

Haberle İlgili Daha Fazlası