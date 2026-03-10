İhlas Haber Ajansı • Kocaeli
Kahreden ölüm! Sürücü iki tır arasında sıkıştı
Kocaeli’de park ettiği tırının dorse kilitlerini kontrol eden sürücü, arkadan gelen tırın çarpması sonucu sıkışarak hayatını kaybetti. Kazayı yapan tır sürücüsü gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 11.00 sıralarında korkunç bir olay yaşandı. Tırıyla yolun sağ tarafına park ederek dorsenin kilitlerini kontrol etmek isteyen Engin Gökhan, dehşeti yaşadı. Ercan A. yönetimindeki tır, park halindeki araca arkadan çarptı.
2 TIR ARASINDA SIKIŞTI
Engin Gökhan, çarpmanın etkisiyle iki tır arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Engin Gökhan’ın hayatını kaybettiği öğrenildi.
Sürücünün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla Körfez Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazaya karışan tır sürücüsü Ercan A. gözaltına alındı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR