Kaydet

Esenyurt’ta trafikte tartıştığı vatandaşlara saldırmak için aracından inen şahsa rekor seviyede para cezası kesildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen polis ekiplerince yakalanan E.K. isimli sürücüye toplamda 182 bin 492 TL idari para cezası uygulanırken şahsın ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Aracı da 60 gün boyunca trafikten men edilen şahsın trafikteki o agresif tavırları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haberle İlgili Daha Fazlası