Yorumcu Ahmet Çakar, Galatasaray'ın sahasında Liverpool ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçı öncesi sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çeken sözler sarf etti. Eski hakem Çakar, canlı yayında "Galatasaray için çok kötü bir gece olacak" dedi.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu ilk maçında Galatasaray, Premier Lig devi Liverpool'u konuk edecek. RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak kritik müsabaka öncesi Ahmet Çakar'ın açıklamaları gündem oldu.

Ahmet Çakar

"ÇEKİRGE 3'ÜNCÜ DEFA SIÇRAYAMAZ"

Beyaz TV'de yayınlanan 'Beyaz TV' programında karşılaşmaya dair tahminde bulunan 63 yaşındaki eski hakem, "Galatasaray için çok kötü bir gece olacak. Temennim Galatasaray, 5-0 yense. Fakat çekirge 1 sıçar, 2 sıçrar, 3'üncüde sıçrayamaz; futbolun doğal dinamiği" dedi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Liverpool'u 1-0 yenmişti.

"3 FARK VEYA ÜZERİ KAYBEDER"

Ahmet Çakar, "Galatasaray, iki dev takıma karşı çok iyi skorlar aldı; biri ilk Liverpool maçı, ikincisi Juventus maçı. Galatasaray'ı dramatik, dramatik olduğu kadar da acı bir gece bekliyor. En az 2-3 fark ve üzeri kaybeder. Galatasaray'ın belki bir oyuncusu, Liverpool'dan daha fazla öne çıkar, alayı Liverpool'dur" ifadelerini kullandı.

İki takım, 18 Mart Çarşamba günü TSİ 23.00'te Anfield'da oynanacak rövanş mücadelesine çıkacak ve çeyrek finale çıkan taraf belli olacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası