Şampiyonlar Ligi son 16 turuna adını yazdıran Galatasaray, kritik Liverpool müsabakasına tam kadro çıkacak. Sakat ve cezalı oyuncusu olmayan sarı-kırmızılılarda 7 futbolcunun yanı sıra teknik direktör Okan Buruk da sarı kart sınırında bulunuyor.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Premier Lig devi Liverpool ile kozlarını paylaşacak. RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak ve İspanyol hakem Jesus Gil Manzano'nun yöneteceği müsabaka öncesi temsilcimizde sarı kart alarmı verildi.

Galatasaray'da savunma 4'lüsünün tamamı dahil toplam 7 futbolcu, sarı kart ceza sınırında. Teknik direktör Okan Buruk da, kart sınırında bulunuyor.

Okan Buruk

İŞTE O FUTBOLCULAR

Sarı-kırmızılılarda Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Roland Sallai, Noa Lang ve Victor Osimhen, kart görmeleri durumunda rövanşta olmayacak. Kart görmesi halinde Buruk da, 18 Mart Çarşamba günü Anfield'da yapılacak karşılaşmada saha kenarında olamayacak.

Victor Osimhen

Sakatlığı olan Alexander Isak'in forma giyemeyeceği Liverpool'da ise Conor Bradley ile Curtis Jones, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

