Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki Liverpool deplasmanı için verilen seyirci yasağına ilişkin yürütmeyi durdurma başvurusu, CAS tarafından reddedildi.

SEYİRCİ YASAĞI VE PARA CEZASI

UEFA Disiplin Kurulu, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İtalya temsilcisi Juventus ile deplasmanda yapılan müsabakadaki taraftar olayları nedeniyle sarı-kırmızılı takıma bir sonraki dış saha maçına seyirci götürmeme ve 40 bin avro para cezası vermişti.

Galatasaray, 10 Mart Salı günü İstanbul'da yapacağı son 16 turu müsabakasının rövanşında 18 Mart Çarşamba günü Liverpool'a konuk olacak. Bu cezayla sarı-kırmızılı taraftarlar, deplasman tribünündeki yerlerini alamayacak.

"VERİLEN CEZANIN ÇOK ADİL DEĞİL"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Liverpool ile deplasmanda yapacakları maç için seyirci cezası verilmesinin "adil" olmadığını söyleyerek "Verilen cezanın çok adil olduğunu düşünmüyorum. Belki bu değişecektir, itirazımız yapıldı. Sadece bir yerden bakmanın da doğru olmadığını düşünüyorum. Orada polislerin de nasıl davrandığı çok önemli. İkinci maçta taraftarımızın yanımızda olması güzel olurdu. Çünkü çok güzel bir stat, çok güzel bir atmosfer var. Daha önce ben futbolcu olarak Anfield'da bulunmuştum. Şimdi teknik adam olarak bunu yaşamak istiyorum. Taraftarımızın da orada olup tribünde yerini almasını istiyorum. Yarınki maç bizim için çok önemli tabii ki. Taraftarımız iç saha maçında ne kadar iyi olduğunu, Avrupa'nın belki de en iyisi olduğunu hep gösterdi." diye konuştu.

