Dışişleri Bakanlığı, İran’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade’yi, İran’dan ateşlenip Türkiye hava sahasına giren balistik mühimmat meselesiyle ilgili olarak bakanlığa çağırdı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Habibullahzade’den olayla ilgili izahat istendi ve Türkiye’nin tepkisi ile endişeleri iletildi.

BAZI PARÇALAR GAZİANTEP'E DÜŞTÜ

Konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İran kaynaklı balistik mühimmatın Doğu Akdeniz’deki NATO unsurları tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bazı mühimmat parçalarının ise Gaziantep’te boş bir araziye düştüğü bildirildi.

İKİNCİ KEZ YAŞANDI

Milli Savunma Bakanlığı daha önce 4 Mart’ta yaptığı açıklamada da, İran’dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından imha edildiğini duyurmuştu.

Türkiye, yaşanan olayın ardından diplomatik kanalları kullanarak İran’a tepkisini ve endişelerini iletirken, bölgedeki güvenlik ve savunma önlemleri yakından takip ediliyor.

