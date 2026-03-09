ABD ve İsrail’in İran’a saldırısı nedeniyle Katar’da 12 gün mahsur kalan Kuşadası’ndaki 31 kişilik futbol kafilesi, Türkiye’ye sağ salim döndü. Sporcular aileleri tarafından coşkuyla karşılandı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 31 kişilik sporcu kafilesi, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen futbol turnuvasına katılmak üzere 25 Şubat’ta yola çıktı. Ancak 28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in İran’a saldırmasının ardından turnuva iptal edildi ve bölge hava sahası sivil uçuşlara kapatıldı. Bu gelişmeler nedeniyle kafile Doha’da 12 gün mahsur kaldı.

Gerekli izinlerin alınmasının ardından sporcular dün Aspire Akademi tesislerinden otobüsle Riyad’a hareket etti. Bugün sabah saatlerinde Türk Hava Yolları uçağıyla İstanbul’a, ardından uçak ve karayolu ile Kuşadası’na ulaşan sporcular, kulüp tesislerinde aileleri tarafından coşkuyla karşılandı.

Katarda mahsur kalan Türk kafilesi yurda döndü

"HAVADAKİ FÜZELERİ GÖREBİLİYORDUK"

12 yaşındaki sporcu Sami Efe Sönmez, yaşadıkları korku dolu günleri şöyle anlattı:

"Aslında biraz korktuk. Ama kaldığımız tesis bayağı güvenliydi. Havadaki füzeleri görebiliyorduk. Füzeler havadayken imha ediliyordu. Ama yine de kalıntıları yere düşüyordu. Aileme kavuştuğum için çok mutluyum."

Sönmez’in babası Gürkay Sönmez ise, yetkililere teşekkür ederek duygularını şu sözlerle paylaştı:

"Şu an dünyanın en mutlu babasıyım. Allah bugün bana can parçama kavuşmayı nasip etti. Çocuklarımızla Doha’da mahsur kaldıkları süre boyunca yakından ilgilenen herkese minnettarım."

Katarda mahsur kalan Türk kafilesi yurda döndü

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Kafile Başkanı Mustafa Gökçe de, "Kuşadası’na ulaşmak için çocuklarla birlikte yaklaşık 26 saat yolculuk yaptık. Üzerimizde 21 evladımızın sorumluluğu vardı. Bugün çok şükür burunları bile kanamadan çocuklarımızı ailelerine emanet ettik. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak olmak üzere bizimle ilgilenen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

