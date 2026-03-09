Orta Doğu’daki gerilim sonrası Dubai’den ayrılan bazı yabancıların evcil hayvanlarını sokakta bıraktığı iddiası uluslararası basına yansıdı. Direklere bağlanmış köpekler ve kutular içinde terk edilen yavru kediler kurtarma ekiplerini alarma geçirdi.

Orta Doğu’daki gerilim ve güvenlik endişeleri nedeniyle Dubai’den ayrılan bazı yabancıların evcil hayvanlarını geride bırakması büyük tepki çekti.

Uluslararası basına yansımaya başlayan haberlere göre, tahliye telaşıyla hareket eden pek çok kişi, kedi ve köpeklerini sokaklarda savunmasız bıraktı.

HAYVANLARI DİREKLERE BAĞLAYIP KAÇTILAR

Hayvan kurtarma ekipleri, son günlerde direklere bağlanmış halde bulunan cins köpekler ve kutular içinde terk edilmiş yavru kedilerle ilgili ihbarlarda patlama yaşandığını bildiriyor. Gönüllüler, barınak kapasitelerinin son haftalarda eşi benzeri görülmemiş bir hızla dolduğuna dikkat çekiyor.

SKANDAL TALEP: HAYVANIMI UYUTUN

Krizin en sarsıcı boyutu ise veteriner kliniklerinden gelen bilgilerle gün yüzüne çıktı. Bazı klinik çalışanları, ülkeden hızla ayrılmak isteyen sahiplerin, sağlıklı hayvanlarını yanlarında götürmek yerine "uyutma" talebiyle kendilerine başvurduğunu ifade ediyor.

Uzmanlar, evcil hayvanlarla yurt dışına çıkış sürecindeki aşı karnesi, mikroçip ve karantina gibi bürokratik zorunlulukların, ani tahliye kararı alan sahipler için "caydırıcı" bir unsur haline geldiğini vurguluyor.

SOSYAL MEDYADA ADALET ÇAĞRISI

Sokaklara terk edilen hayvanların sosyal medyada paylaşılan görüntüleri, küresel çapta büyük bir öfkeye neden oldu.

Hayvan hakları savunucuları, zor zamanlarda ilk feda edilenlerin evcil hayvanlar olmaması gerektiğini hatırlatarak, bu sorumsuz davranışta bulunan kişilere karşı yaptırım uygulanması çağrısında bulunuyor. Birçok kullanıcı, "lüks hayatların arkasındaki vicdan sınavının" bu krizle birlikte sınıfta kaldığını savunuyor.

