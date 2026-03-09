Trump'ın Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği öğrenildi. Kremlin'den yapılan açıklamada, bir saat süren görüşmenin yapıcı ve samimi geçtiği kaydedildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki savaşı görüştü.

Rus haber ajanslarının aktardığı bilgilere göre, Putin'in diplomatik danışmanı Yuri Ushakov görüşmenin içeriğine dair detayları paylaştı.

Ushakov, görüşmenin odağında Orta Doğu’da tırmanan İran çatışması ve Ukrayna sorununun çözümü için ABD’li temsilcilerle yürütülen ikili müzakerelerin yer aldığını belirtti.

"İKİLİ MÜZAKERELERE VURGU YAPILDI"

Görüşmenin "samimi" bir atmosferde geçtiği vurgulanırken, Moskova ve Washington hattındaki diplomatik kanalların bu iki kritik dosya üzerinden aktifleştiği ifade edildi.

