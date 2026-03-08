Türkiye'de ilaç kullanımı rekor seviyeye ulaştı. Yıllık toplam 2,9 milyar kutu ilacın tüketildiği ülkemizde, bir kişi yılda ortalama 34 kutu ilaç bitiriyor. En çok ağrı kesici, antibiyotik ve mide koruyucuların tercih edildiği listede, Türkiye'deki ilaç fiyatlarının Avrupa'ya oranla çok daha düşük olması tüketimi tetikleyen ana unsurlar arasında gösteriliyor.

Türkiye’nin sağlık haritasına dair yayımlanan son veriler, toplumun ilaç kullanım alışkanlıklarındaki çarpıcı artışı gözler önüne serdi. Yapılan araştırmalara göre, Türkiye genelinde bir yıl içinde tüketilen toplam ilaç miktarı 2,9 milyar kutuya ulaştı. Bu devasa rakam, nüfusa oranlandığında bir bireyin yılda ortalama 34 kutu ilaç tükettiği anlamına geliyor.

EN ÇOK AĞRI KESİCİ VE ANTİBİYOTİK TÜKETİLİYOR

Show Ana Haber'den Selin Arslan'ın haberine göre, tüketim listesinin en üst sıralarında halk arasında en yaygın kullanılan ilaç grupları yer alıyor. Uzmanlar ve saha verileri; ağrı kesiciler, antibiyotikler ve mide koruyucuların en çok tercih edilen ilaçlar olduğunu belirtiyor. Özellikle baş ağrısı gibi rutin şikayetlerde doktora danışmadan ilaç çekmecesine uzanılması, bu yüksek rakamların temel nedenlerinden biri olarak görülüyor.

AVRUPA'YA KIYASLA "ERİŞİLEBİLİR" FİYATLAR ETKEN

İlaç tüketimindeki bu artışın bir diğer önemli boyutu ise ekonomik verilerle açıklanıyor. Türkiye’deki ilaç fiyatlarının Avrupa ülkelerine kıyasla oldukça düşük seyretmesi, ilaca erişimi kolaylaştırıyor. Rakamlar durumu şöyle özetliyor:

İspanya: Ortalama kutu fiyatı 19 dolar.

Ortalama kutu fiyatı 19 dolar. Almanya: Ortalama kutu fiyatı 7 dolar.

Ortalama kutu fiyatı 7 dolar. Türkiye: Ortalama kutu fiyatı 3,8 dolar.

Eczacılar, ilaçların bu denli "ucuz" ve ulaşılabilir olmasının tüketimi tetikleyen faktörlerden biri olduğunu ifade ediyor.

Her ne kadar bazı vatandaşlar geleneksel yöntemlerle (nane-limon veya duş almak gibi) çözümler üretmeye çalışsa da, toplum genelinde "komşu tavsiyesiyle" veya "alışkanlık gereği" ilaç kullanma eğilimi oldukça yüksek. Uzmanlar, özellikle gereksiz antibiyotik kullanımının ileride dirençli bakterilere yol açabileceği konusunda kritik uyarılarda bulunuyor. Bilinçsiz ilaç tüketiminin sadece birey sağlığını değil, ülke ekonomisini de doğrudan etkilediği vurgulanıyor.

