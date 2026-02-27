Sandoz İlaç Türkiye Ülke Başkanı Cengiz Zaim, yurt içi ilaç pazarının 2,3 milyar kutu ile 10 milyar $’a ulaştığını söyledi. Şirketin üretiminin % 98’ini Türkiye’de yaptığını ve 140 milyon dolarlık ihracata imza attığını belirten Zaim “60’tan fazla ülkeye satış yapıyoruz. Yeni hedefi miz ABD” dedi

Türkiye ilaç pazarı 2,3 milyar kutu ile 10 milyar dolar büyüklüğe ulaştı. Burada biyolojik ilaçlar 2,5-3 milyar dolar seviyesinde paya ulaşırken, biyobenzer ilaçların bu segmentteki payı yaklaşık yüzde 10 seviyesinde bulunuyor.

Ankara’da medya mensuplarıyla bir araya gelen Sandoz Türkiye Başkanı Cengiz Zaim, şirket olarak Türkiye’de satılan ürünlerin yüzde 98’inin yerli olarak üretildiğini, 60’tan fazla ülkeye ihracat yaptıklarını belirterek “İhracatımız 140 milyon dolara ulaştı. Türkiye’de üretim kapasitesini artırmak amacıyla 80 milyon dolarlık yatırım yaptık. Bu yatırımın üretim kapasitesinin 5 milyar lirasını 5 milyar tabletten 15 milyar tablete çıkarma hedefiyle yaptık. Şimdi ise ABD’ye ihracat yapmaya çalışıyoruz. ABD dünyanın en büyük ilaç pazarı. ABD’ye ihracat daha fazla katma değer, daha fazla yatırım ve üretim demek” ifadesini kullandı.

Dünyaya ilaç satıyoruz! 60 ülkeye 140 milyon dolarlık ihracat

Son 5 yılda ilaç üretim maliyetlerinin 5 kat arttığını, buna rağmen ilaç fiyatlarının yalnızca 2-2,5 kat yükseldiğini ifade eden Zaim “Bu durum sektör açısından sürdürülebilirlik problemi oluşturabilir. Yeni bir fiyat düzenlemesine ihtiyaç var. Arz güvenliğinin korunabilmesi için fiyatlandırma ve ruhsatlandırmada yeni bir düzenleme hazırlığı bulunuyor. Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarının koordinasyonunda yeni bir kararname üzerinde çalışılıyor. Bu düzenleme hayata geçerse Türkiye daha fazla yatırım çekecek, ilaç üretiminde ülkemizin küresel konumu güçlenecek” diye konuştu.

Biyobenzer ilaçlar konusuna da değinen Zaim, bu ilaçların pazara girmesiyle daha fazla hastanın tedaviye eriştiğini, Covid-19 sonrası birçok ülkenin bu alana yöneldiğini ve bazı ülkelerde yüzde 90’a ulaştığını söyledi. Zaim 10 yıl içinde yaklaşık 300 milyar dolar değerinde biyolojik ilacın patent süresinin dolacağını, bunun da söz konusu alanda büyük fırsat oluşturacağını ifade etti.



