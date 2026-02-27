Dünyanın en prestijli sanat organizasyonları arasında gösterilen Venedik Sanat Bienali, 9 Mayıs’ta 61. defa kapılarını açacak.

Bienaldeki Türkiye pavilyonu da aynı tarihte sanatseverlerle buluşacak. Trendyol Sanat ise bienaldeki Türkiye pavilyonun eş sponsoru oldu. İKSV’nin koordinasyonunda, sanatçı Nilbar Güreş’in disiplinlerarası pratiğini yansıtan “Gözlerinizden Öperim” sergisi, bu bölümde sanatseverlerle buluşacak.

Başak Doğa Temür’ün küratörlüğünü üstlendiği sergide, şiirsel, eleştirel ve nükteli bir yaklaşımla farklı kültürel sembollere ve toplumsal eşitsizliklere odaklanan çalışmalarıyla bilinen Güreş’in bienal için ürettiği eserler, 9 Mayıs-22 Kasım tarihleri arasında görülebilecek.

