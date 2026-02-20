Yönetmen Kaouther Ben Hania, Gazze’de soykırım devam ederken kendisinin Filistin filmine verilen ödülü reddetti ve Batı’daki garip hâli gözler önüne serdi…

MURAT ÖZTEKİN - İsrail’in Gazze’de uyguladığı zulüm, farklı şekillerde devam ederken sinema dünyasında Filistin dramını işleyen filmlere ödüller dağıtılıyor! “Hind Receb’in Sesi” filminin yönetmeni Kaouther Ben Hania, ışıltılı sahnelerdeki bu garip duruma tepki göstererek Batı’daki imaj çalışmasını yıktı.

BATI’YA İNSANLIK DERSİ

Yönetmen Hania’nın eseri, İsrail’e en yakın duran ülkelerden biri olan Almanya’nın başşehri Berlin’de düzenlenen “Cinema for Peace” (Barış için Sinema) galasında “En Değerli Film” mükâfatına layık görüldü. Herkes sahneye çıkan Hania’nın teşekkür edip kendine sunulanı almasını beklerken sıra dışı bir durum yaşandı. H

ania, yaptığı ders mahiyetindeki konuşmada, Almanya’da toplu sivil ölümlerini “meşru müdafaa” diye tanımlayarak soykırıma siyasi kılıf sağlayan kişilerin olduğunu söyledi. İsrail’in 6 yaşındaki Hind Receb’i, ailesini ve onları kurtarmaya gelen iki sağlık personelini öldürdüğünü hatırlatan Hania, bu suça dünyanın en güçlü hükûmetlerinin ortak olduğunu kaydetti. Sinemanın bir imaj aklama aracı olmadığını belirten yönetmen, ödülü eve götürmeyeceğini söyledi. Böylece Batı’da ikili ruh hâlini gözler önüne serdi.

BERLİN’DE PROTESTO VAR

Öte yandan birçok sinemacı Gazze’ye yönelik takınılan tutum sebebiyle yine Almanya’da devam eden Berlin Film Festivali’ni protesto ediyor. Tilda Swinton ve Javier Bardem’in de aralarında bulunduğu 80’den fazla sanatçı, “siyaset yok” diyen festival yönetimini sansüre ortak olmakla suçluyor.

