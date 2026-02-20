Hatay'da kontrolden çıkan otomobil önce aydınlatma direğine, ardından park halindeki polis aracına çarptı. Kazada 2 polis memuru yaralanırken, alkollü olduğu belirlenen sürücü gözaltına alındı.

Kaza, Arsuz ilçesi Cezaevi kavşağında meydana geldi. Alkollü sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, aydınlatma direğine çarptıktan sonra sabit bekleyen park halindeki polis aracına çarptı.

2 POLİS HASTANELİK OLDU

Kazada araç içerisinde bulunan 2 polis memuru yaralandı. Yaralı polis memurları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan kontrollerde alkollü olduğu tespit edilen sürücüyse gözaltına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

