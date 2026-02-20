İhlas Haber Ajansı
Alkollü sürücü dehşet saçtı! 2 polis yaralandı
Hatay'da kontrolden çıkan otomobil önce aydınlatma direğine, ardından park halindeki polis aracına çarptı. Kazada 2 polis memuru yaralanırken, alkollü olduğu belirlenen sürücü gözaltına alındı.
Kaza, Arsuz ilçesi Cezaevi kavşağında meydana geldi. Alkollü sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, aydınlatma direğine çarptıktan sonra sabit bekleyen park halindeki polis aracına çarptı.
ÖNERİLEN HABERLER
3. SAYFA
Alkollü bisikletli yere düşünce yakayı ele verdi! 11 bin 629 lira ceza yedi
2 POLİS HASTANELİK OLDU
Kazada araç içerisinde bulunan 2 polis memuru yaralandı. Yaralı polis memurları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.
ALKOLLÜ SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Yapılan kontrollerde alkollü olduğu tespit edilen sürücüyse gözaltına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR