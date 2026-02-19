MG tarafından yapılan açıklamaya göre HS Hybrid+, Luxury donanım seviyesinde 3.150.000 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabilecek. Lansmana özel nakit indirimli fiyatı ise 2.995.000 TL olarak açıklandı.

Marka, bu modelde kullandığı yeni hibrit sistem ile 224 PS güç sunuyor. Verimlilikle öne çıkan bu sistem, 100 kilometrede 5,5 litre yakıt tüketimi vadediyor.

MG markası, bugün düzenlenen bir etkinlikle Türkiye’de yollara çıkacak yeni modellerini duyurdu. Bunlardan ilki olan HS Hybrid+, satışta olan HS modelinin yenilenmiş versiyonu.

MG’nin yeni modelleri satışa çıktı

MG ZS HYBRİD+

C SUV segmentinde, zengin donanıma sahip, düşük yakıt tüketimi ve yüksek performansı ile öne çıkacak olan ZS Hybrid+, ise Türkiye’de satılmış olan ZS’nin yeni bir versiyonu.

ZS Hybrid+, geniş ön ızgarasından, LED farları ve arka stoplarına kadar dikkat çekici bir tasarıma sahip.

MG ZS Hybrid+’ın ön yüzü iki katmana ayrılıyor. Üst katmanda LED far grubu yer alırken, alt katmanda ızgara bulunuyor.

