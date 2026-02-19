MG’nin yeni modelleri satışa çıktı: Türkiye fiyatlarında lansmana özel indirim
Çinli SAIC bünyesinde yer alan MG’nin, HS Hybrid+ ve ZS Hybrid+ modellerinin Türkiye satış fiyatları açıklandı.
MG markası, bugün düzenlenen bir etkinlikle Türkiye’de yollara çıkacak yeni modellerini duyurdu. Bunlardan ilki olan HS Hybrid+, satışta olan HS modelinin yenilenmiş versiyonu.
Marka, bu modelde kullandığı yeni hibrit sistem ile 224 PS güç sunuyor. Verimlilikle öne çıkan bu sistem, 100 kilometrede 5,5 litre yakıt tüketimi vadediyor.
MG tarafından yapılan açıklamaya göre HS Hybrid+, Luxury donanım seviyesinde 3.150.000 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabilecek. Lansmana özel nakit indirimli fiyatı ise 2.995.000 TL olarak açıklandı.
MG HS’nin eski benzinli versiyonu ise 2.540.000’den listede yer alıyor.
MG ZS HYBRİD+
C SUV segmentinde, zengin donanıma sahip, düşük yakıt tüketimi ve yüksek performansı ile öne çıkacak olan ZS Hybrid+, ise Türkiye’de satılmış olan ZS’nin yeni bir versiyonu.
ZS Hybrid+, geniş ön ızgarasından, LED farları ve arka stoplarına kadar dikkat çekici bir tasarıma sahip.
MG ZS Hybrid+’ın ön yüzü iki katmana ayrılıyor. Üst katmanda LED far grubu yer alırken, alt katmanda ızgara bulunuyor.
ŞIK İÇ MEKAN
ZS Hybrid+ modelinin şık iç mekanı, yumuşak ve kaliteli malzemelerin kullanımı içeride bir kalite hissi yaratıyor. Luxury donanım seviyesinde elektrikli açılabilir panoramik cam tavan, LED farlar, 12,3 inç gösterge paneli ve konsolun ortasına konumlanmış 12,3 inç dokunmatik ekran, 360 derece kamera sistemi, anahtarsız giriş ve çalıştırma gibi özelliklerle geliyor.
YENİ HİBRİT SİSTEM
MG ZS, yeni Hybrid+ sistemiyle daha büyük bir batarya, daha güçlü bir elektrik motoru ve daha yüksek hızlarda elektrikli sürüş imkanı tanıyor. Daha uzun süre elektrikli sürüşe imkânıyla, daha düşük yakıt tüketimi sağlıyor. Hybrid+ güç aktarma sistemi, toplamda 197 PS güç üretiyor. 1,83 kWh’lik bataryanın da bulunduğu bu gelişmiş sistem sayesinde ZS Hybrid+ 100 kilometrede 5,1 lt yakıt tüketimi sağlıyor.
Modelde, MG Pilot çatısı altında Adaptif Hız Sabitleyici, Ön Çarpışma Uyarısı, Yaya ve Bisiklet Algılama Özellikli Otomatik Acil Fren Sistemi, Şerit Takip Desteği ve Şerit İhlal İkazı başta olmak üzere kapsamlı sürüş destek sistemleri standart olarak sunuluyor.
MG ZS Hybrid+ ise Luxury donanım seviyesinde 2.385.000 TL’den satışa sunuldu. Cam tavanlı versiyon ise 2.580.000 TL yerine lansmana özel 2.385.000 TL’den satılıyor.