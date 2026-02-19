Sezon başında Fenerbahçe'de İspanyol ekibi Real Betis'e kiralık olarak gönderilen Sofyan Amrabat'ın başka bir LaLiga ekibi Villarreal ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

Fenerbahçe'den sezon başında LaLiga ekibi Real Betis'e kiralanan Sofyan Amrabat için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

BETİS'TE KALMAYACAK

Fichajes'te yer alan habere göre; Faslı orta saha, İspanyol ekibinde kalmayacak ve kariyerine başka bir takımda devam edecek.

YENİ ROTASI VILLARREAL

Haberde, 29 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat'ın başka bir LaLiga ekibi Villarreal ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

Sofyan Amrabat

BU SEZON 11 MAÇA ÇIKTI

Real Betis formasıyla bu sezon 11 maça çıkan Faslı orta saha, bu maçlarda skor katkısı veremedi.

SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028'de sona erecek olan Sofyan Amrabat'ın güncel piyasa değeri 12 milyon avro olarak gösteriliyor.

12 MİLYON EURO ÖDENDİ

Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ın bonservisi için İtalyan ekibi Fiorentina'ya 12 milyon avro ödemişti. Hollandaki ekibi Utrecht altyapısında yetişen Faslı oyuncu, daha sonra Feyenoord, Club Brugge, Hellas Verona, Manchester United ve Fiorentina'da forma giydi.

