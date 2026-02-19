Anadolu Ajansı
Nottingham Forest taraftarı, Sultanahmet Meydanı'nda buluştu: Ramazan hassasiyeti çağrısı
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe'ye konuk olacak Nottingham Forest, taraftarına "ramazan ayı hassasiyeti" çağrısında bulundu.
Nottingham Forest, Fenerbahçe maçı öncesi Sultanahmet Meydanı'nda buluşacak taraftarlarına ramazan ayının ilk günü nedeniyle alkol tüketmeme çağrısı yaptı.
- Nottingham Forest taraftarının buluşma noktası olarak Ayasofya Camii'nin karşısındaki Sultanahmet Meydanı olarak belirlendi.
- İngiliz kulübü, taraftarlarından ramazan ayının ilk gününde yerel geleneklere saygı göstererek alkol tüketmemelerini istedi.
- Taraftarların saat 15.00'e kadar buluşma noktasında olmaları gerektiği belirtildi.
Nottingham Forest, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Fenerbahçe ile oynayacağı maç öncesi Sultanahmet Meydanı'nda buluşacak taraftarlarına ramazan aynının ilk günü nedeniyle alkol tüktmemeleri çağrısı yaptı.
"YEREL GELENEKLERE SAYGI GÖSTERMELİSİNİZ"
İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, "Taraftar buluşma noktası, Ayasofya Camii'nin karşısındaki Sultanahmet Meydanı'dır. Bugün ramazan ayının ilk günüdür. Bu dini dönemde meydanda alkol tüketmeyerek yerel geleneklere saygı göstermenizi rica ederiz. Lütfen saat 15.00'e kadar buluşma noktasında olun" ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe-Nottingham Forest mücadelesi, TSİ 20.45'te Chobani Stadyumu'nda başlayacak.
