Fenerbahçe'ye Edson Alvarez'den kötü haber: Ameliyat edildi, dönüş tarihi belli oldu
Fenerbahçe'nin sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Edson Alvarez, ayak bileğinden operasyon geçirdi. Sakatlığı sebebiyle 13 maç kaçıran Meksikalı orta saha oyuncusunun, sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu.
Fenerbahçe'nin sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Edson Alvarez, ayak bileğindeki ödemin geçmemesi üzerine ameliyat edildi.
- 1 Aralık 2025'te Galatasaray ile oynanan maçta sakatlanan Edson Alvarez, Hollanda'da operasyon geçirdi.
- 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, 4 hafta tedavi görecek.
- West Ham United'dan kiralanan Alvarez, Fenerbahçe'de 17 maçta 1125 dakika süre aldı ve bir asist yaptı.
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Edson Alvarez ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ağrıları devam eden ve ayak bileğindeki ödem geçmeyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, ameliyat masasına yattı.
EN AZ BİR AY FORMA GİYEMEYECEK
A Spor'da yer alan habere göre; 1 Aralık 2025'te Galatasaray ile 1-1 berabere kalınan derbi maçta bileğine aldığı darbe sonrası sakatlık geçiren Meksikalı futbolcu, Hollanda'da operasyon geçirdi. Alvarez, 4 hafta tedavi görecek.
17 MAÇTA BİR ASİST
Premier Lig ekibi West Ham United'dan sezon başında kiralanan Edson Alvarez, Fenerbahçe formasıyla 17 maçta 1125 dakika süre aldı ve bir asist yaptı.
