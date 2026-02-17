Fenerbahçe'nin sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Edson Alvarez, ayak bileğinden operasyon geçirdi. Sakatlığı sebebiyle 13 maç kaçıran Meksikalı orta saha oyuncusunun, sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu.

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Edson Alvarez ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ağrıları devam eden ve ayak bileğindeki ödem geçmeyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, ameliyat masasına yattı.

Edson Alvarez

EN AZ BİR AY FORMA GİYEMEYECEK

A Spor'da yer alan habere göre; 1 Aralık 2025'te Galatasaray ile 1-1 berabere kalınan derbi maçta bileğine aldığı darbe sonrası sakatlık geçiren Meksikalı futbolcu, Hollanda'da operasyon geçirdi. Alvarez, 4 hafta tedavi görecek.

Edson Alvarez'in güncel piyasa değeri 22 milyon euro

17 MAÇTA BİR ASİST

Premier Lig ekibi West Ham United'dan sezon başında kiralanan Edson Alvarez, Fenerbahçe formasıyla 17 maçta 1125 dakika süre aldı ve bir asist yaptı.

