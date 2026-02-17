Sarı-lacivertliler, Türk spor tarihinde eşine az rastlanır bir başarıya imza attı. Fenerbahçe, son 13 günde 3 ana branşta oynadığı 22 karşılaşmanın tamamını kazanarak adeta gövde gösterisi yaptı.

Fenerbahçe, son 13 günde futbol, basketbol ve voleybol branşlarında 6 farklı takım ile yoluna kayıpsız devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerde 3 ana branşın kadın ve erkek takımları, bu süreçte 22 maçta 22 galibiyet almayı başardı.

FUTBOLDA 6'DA 6

Erkek futbol: 4 maç, 4 galibiyet

Kadın futbol: 2 maç, 2 galibiyet

BASKETBOLDA 7'DE 7

Erkek basketbol: 4 maç, 4 galibiyet

Kadın basketbol: 3 maç, 3 galibiyet

VOLEYBOLDA 9'DA 9

Erkek voleybol: 5 maç, 5 galibiyet

Kadın voleybol: 4 maç, 4 galibiyet

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Fenerbahçe derbide Galatasaray'a şans tanımadı

Haberle İlgili Daha Fazlası