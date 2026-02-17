SPOR SERVİSİ
13 günde 22 maç, 22 galibiyet: Fenerbahçe'den futbol, basketbol, voleybolda tarihi başarı
Sarı-lacivertliler, Türk spor tarihinde eşine az rastlanır bir başarıya imza attı. Fenerbahçe, son 13 günde 3 ana branşta oynadığı 22 karşılaşmanın tamamını kazanarak adeta gövde gösterisi yaptı.
Fenerbahçe, son 13 günde futbol, basketbol ve voleybol branşlarında 6 farklı takım ile çıktığı 22 maçı da kazandı.
- Fenerbahçe'nin futbol takımları 6 maçta 6 galibiyet aldı.
- Basketbol takımları, 7 maçta 7 galibiyet elde etti.
- Voleybol takımları, toplamda 9 maçlık seri yakaladı.
Fenerbahçe, son 13 günde futbol, basketbol ve voleybol branşlarında 6 farklı takım ile yoluna kayıpsız devam ediyor.
Sarı-lacivertlilerde 3 ana branşın kadın ve erkek takımları, bu süreçte 22 maçta 22 galibiyet almayı başardı.
FUTBOLDA 6'DA 6
Erkek futbol: 4 maç, 4 galibiyet
Kadın futbol: 2 maç, 2 galibiyet
BASKETBOLDA 7'DE 7
Erkek basketbol: 4 maç, 4 galibiyet
Kadın basketbol: 3 maç, 3 galibiyet
VOLEYBOLDA 9'DA 9
Erkek voleybol: 5 maç, 5 galibiyet
Kadın voleybol: 4 maç, 4 galibiyet
