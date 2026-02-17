Tedesco’yla kimlik değiştiren Fenerbahçe’nin bileği bükülmüyor. Süper Lig’in tek namağlup takımı sarı lacivertlilere karşı kazanmak âdeta bir hayal. Berabere kalanların teselli bulduğu kadroya karşı kaybetmek öğrenilmiş bir çaresizlik!

MEHMET EMİN ULUÇ - Fenerbahçe, Domenico Tedesco yönetiminde âdeta tarihi baştan yazıyor. Bu sezon Süper Lig’de bileği bükülmeyen sarı lacivertliler, tarihinin en uzun süreli yenilmezliğini Trabzon’da geliştirirken, rakiplerine korku salmaya devam ediyor. Süper Kupa’yı müzesine kaldıran, mücadele ettiği diğer üç kulvarda da iddialı bir duruş sergileyen Fenerbahçe’nin Süper Lig’de kazanma oranı yüzde 68,18. Geride kalan 22 maçta 31,81’lik beraberlik yüzdesi olan ekibin kaybetme oranı ise resmen sıfır! Türk takımları arasında bu sezon Fenerbahçe’nin bileğini bükebilen tek takım ise Türkiye Kupası’nda son dakika golüyle Beşiktaş.

HEDEFLERE YÜRÜYOR

Sarı lacivertlilerin Avrupa karnesi daha zayıf ancak buradaki Jose Mourinho etkisini unutmamak gerek. Sezona Portekizliyle başlayan F.Bahçe, Şampiyonlar Ligi’ne veda ederken, 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşamıştı. Mourinho, Süper Lig’deki iki maçından ise 1 galibiyet, 1 beraberlik çıkarmıştı. Tedesco’nun lig karnesi yüzde 80 galibiyet, yüzde 20 beraberlik içerirken, Avrupa notları ise, yüzde 37,5 galibiyet, yüzde 37,5 beraberlik ve yüzde 25 mağlubiyet şeklinde. Mourinho ortalamayı düşürse de Tedesco’nun kanatlandırdığı Kanarya, tarihî bir sezon yaşarken hedeflerine yürümeyi sürdürüyor.

TALİSCA ŞAŞIRTMIYOR

Bu sezon 21 gol, 4 asistle Fenerbahçe’nin skor yükünü sırtlanan Anderson Talisca kariyer rekoruna doğru emin adımlarla koşarken, galibiyet garantisini de sürdürüyor. Sambacı tam 15 farklı maçta skor katkısı sağlarken, Fenerbahçe bu karşılaşmaların tamamında zafere ulaştı. Talisca, son olarak Trabzon deplasmanında da geleneği sürdürdü.

