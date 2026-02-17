Yalova’da sosyal medyada DEAŞ terör örgütünü övücü ve şehitlere yönelik aşağılayıcı paylaşımlar yaptığı belirlenen bir kişi, polis operasyonuyla gözaltına alındı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yalova’da terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 1 kişi tutuklandı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, sosyal medya üzerinden DEAŞ silahlı terör örgütünü övücü, devlete ve şehitlere yönelik aşağılayıcı ve tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen bir şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Özel Harekat destekli operasyonla gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

