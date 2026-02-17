Anadolu Ajansı
Kahramanmaraş’ta minibüs devrildi! 11 yaralı
Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu bir araç devrildi. Kazada yolcu minibüsündeki 11 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.
Kaza, Kahramanmaraş-Osmaniye kara yolu Kılılı mevkisinde gerçekleşti. Dursun A. idaresindeki yolcu minibüsü, Mehmet Ç. yönetimindeki başka bir minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yolcu minibüsü devrildi.
ÖNERİLEN HABERLER
3. SAYFA
Manisa'da kaza! Motosiklet kullanan çocuk canından oldu
YARALILAR TEDAVİ ALTINDA
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada minibüste bulunan 11 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR