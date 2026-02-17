Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'de Marco Asensio'ya sürpriz talip: 2 katını teklif ettiler
Fenerbahçe'nin sezon başında Paris Saint Germain'den 7.5 milyon avro bonservis bedeliyle transfer ettiği İspanyol yıldız Marco Asensio için ülkesinden Villarreal’in teklif hazırlığında olduğu iddia edildi.
Fenerbahçe'nin dünya yıldızı Marco Asensio, performansıyla ülkesi İspanya'da gündem olmaya devam ediyor.
İSPANYOL EKİBİ HAREKETE GEÇTİ
Fichajes'te yer alan habere göre; Marco Asensio, yaz transfer döneminin öne çıkan isimlerinden biri olmaya hazırlanıyor. Başarılı oyuncunun Fenerbahçe formasıyla sergilediği performansın İspanyol ekibi Villarreal'i harekete geçirdiği iddia edildi.
15 MİLYON AVROLUK TEKLİF HAZIRLIĞI
Villarreal’in 15 milyon avro civarında bir teklif hazırlığında olduğu ve Fenerbahçe’nin ise 20 milyon avroya yakın bir bonservis beklentisi bulunduğu kaydedildi. Sarı lacivertlilerin Asensio’yu projenin kilit parçalarından biri olarak gördüğü ve kolay bir ayrılığa sıcak bakmadığı belirtildi.
