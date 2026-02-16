Galatasaray'da Çağrı Balta krizinin haber olmasının ardından Balta ailesinin avukatından yaşananlara ilişkin açıklama geldi.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Balta'nın sözleşme süreciyle ilgili ailenin avukatı Mustafa Kandönmez'den açıklama geldi.

Çağrı’nın sezon içerisinde kadro rotasyonu yapılan süreçte yalnızca 3 maçta süre almasını talep ettiklerini belirten avukat, ailenin son kararını da duyurdu.

SÖZLEŞME İMZALAMAYACAK

Avukat Kandönmez'in açıklamasına göre; Balta ailesi, 17 yaşındaki çocukları için sözleşme imzalamamayı kararlaştırdı ve Çağrı'nın olumsuz etkilenmemesi için sarı kırmızılılarda antrenmanlara devam etmeyeceği kulüp yetkililerine bildirildi.



Çağrı Balta

İşte Çağrı Balta için avukattan yapılan açıklama:

Son günlerde müvekkillerim Sn. Derya Balta ve Sn. Hakan Balta'nın oğulları Çağrı Hakan Balta üzerinden yürütülen süreçle ilgili kamuoyunu doğru şekilde bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.

Galatasaray Kulübü son 5 ay içerisinde Çağrı Balta'nın sözleşmesiyle ilgili müvekkillerim ile 4 (dört) kez sözlü görüşme gerçekleştirmiştir.

Ancak ilk ve tek yazılı sözleşme müvekkillerime 13/02/2026 tarihinde (üç gün önce) cuma günü saat 23.53'te e-posta vasıtasıyla iletilmiştir.

Galatasaray, Çağrı'ya kendi yaş grubunda alt yapı oyuncuları arasında en yüksek maaşı teklif etmesine karşın, müvekkillerim hiçbir maddi beklentilerinin olmadığını, dakika fark etmeksizin Çağrı'nın sezon içerisinde kadro rotasyonu yapılan sadece 3 (üç) maçta süre almasını istediklerini beyan etmişlerdir. Sözleşme imzalamak için Galatasaray'dan tek talepleri de bu husus olmuştur. Burada özellikle hiçbir şekilde müvekkillerimin "ilk 11 garantisi” talepleri olmadığını kamuoyu ile paylaşma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

Gelinen noktada herhangi bir somut adım atılmaması nedeniyle Çağrı, hiç süre alamayacağını düşündüğü için sözleşme imzalama fikrine sıcak bakmamıştır. Bu süreçte sözleşme imzalamak istemediği için maalesef cezai bazı yaptırımlara da maruz kalmıştır. A takım antrenmanlarından kesilmiş, Fethiyespor maçının kadrosuna alınmamış ve devre arasından sonra U19 maçlarında da kadro dışı bırakılmıştır. Bu 2 (iki) aylık süreçte, kulüpten kimse müvekkillerim ile hiçbir şekilde temasa geçmedi. Çağrı Balta ise kadro dışı kalsa da antrenmanlarına hiç aksatmadan devam etmiştir. Hatta takımının maçlarında tribündeki yerini almış, arkadaşlarını desteklemiştir.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından müvekkillerim, sporcunun ailesi olarak sözleşme imzalamamayı kararlaştırmış, Galatasaray Kulübünü bununla ilgili bilgilendirmiş ve bu süreçte beklemeyi tercih etmiştir.

Müvekkillerime bu görüşme esnasında "Bu gençler 28 (yirmi sekiz) kişilik geniş kadroya bile giremez, ne süresi? İmza atın Çağrı'yı alt liglere kiralık veririz" denilmiştir.

Bunun üzerine müvekkillerim, görüşmede bulunan kulüp yetkililerine yazılı bir sözleşme hazırlamaları ve bunu kendilerine 12/02/2026 tarihine kadar iletmeleri talep etmiş olup, müvekkillerim de bir karar alıp aynı şekilde cevaplarını yazılı bildirmelerinin en sağlıklısı olacağını kendilerine ileterek görüşmeden ayrılmışlardır.

13/02/2026 gecesi Galatasaray Kulübü'nün sözleşme teklifi müvekkillerime e-posta vasıtasıyla iletilmiştir. Müvekkillerime 16/02/2026 saat 17.00'ye kadar cevap süresi tanınmasına rağmen yaşanan bu süreç 10 dakika içerisinde kamuoyuna farklı aksettirildi.

Yaşanan bu üzücü olayların ardından müvekkillerim, çocukları Çağrı'nın olumsuz etkilenmemesi için Galatasaray'da antrenmanlara devam etmeyeceğini kulüp yetkililerine bildirmişleridir.

Bu noktada müvekkillerimin çocuklarının 17 (on yedi) yaşında, reşit olmayan genç bir futbolcu olduğunu vurguluyor, kamuoyunun bu konuyla daha fazla meşgul edilmemesini umuyor ve müvekkillerimin kişilik haklarını ihlal edenlere karşı tüm yasal başvuruların ve yolların sonuna kadar kullanılacağını saygıyla kamuoyuna duyururum.

BALTA AİLESİ adına

Av. Mustafa Kandönmez

