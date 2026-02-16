Kaydet

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, aralarında husumet bulunan bir şahsın kapalı olan iş yerine pompalı tüfekle yaylım ateşi açan 19 yaşındaki A.E.G., bölgedeki polis ekiplerini alarma geçirdi. Vatandaşların büyük panik yaşadığı olayda, trafik ve yunus ekiplerinin silahlarını doğrultarak ve havaya ateş açarak yaptığı müdahale sonucu saldırgan silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi. O dehşet anları çevredeki vatandaşlarca saniye saniye kaydedildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası