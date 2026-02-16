Terörsüz Türkiye süreci kapsamında İmralı Adası'na giden DEM Parti heyeti, Abdullah Öcalan ile görüştü. İmralı'dan dönen heyetin görüşmeye ilişkin yarın açıklama yapacağı ifade edildi.

İmralı heyeti adadan döndü! Öcalan ile görüşmenin detayları yarın açıklanacak

ÖCALAN İLE NE GÖRÜŞÜLDÜ?

Görüşmeye ilişkin heyet tarafından yarın açıklama yapılacağı öğrenildi.

