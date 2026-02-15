İhlas Haber Ajansı
Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu! Pistler doldu taştı
Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da güneşli havanın etkisiyle hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Tatilciler zirvede pistleri doldurdu.
Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kar kalınlığı 81 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklığının 8 derece civarında seyrettiği Uludağ'da, gece saatlerinde sıcaklığın 3 dereceye kadar düşmesi beklenirken, bölgede güneşli hava hakim oldu.
HAFTA SONU YOĞUNLUĞU
Sömestr tatilini rekor ziyaretçiyle kapatan zirvede, hafta sonu yoğunluğu sömestr tatilini aratmadı. Güneşli havayı fırsat bilen kayak tutkunları ve tatilciler pistleri doldurdu. Adeta yazdan kalma bir gün yaşayan turistler kayak pistlerinde bol bol kayak yaptı.
