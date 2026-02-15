PTT tarafından hayata geçirilen "Emekli Ödeme Kampanyası" kapsamında, 14 bin liraya kadar geri ödemesiz nakit destek sunuluyor. Kampanyaya ilişkin konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, başvuru sürecine de değindi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT Emekli Ödeme Kampanyası hakkında açıklamada bulundu. Uraloğlu, PTT Emekli Ödeme Kampanyası kapsamında, belirli şartları sağlayan emeklilere 14 bin liraya kadar geri ödemesiz nakit destek sağlandığını bildirdi.

PTT'den emeklilere 14 bin liralık nakit destek! Bakan Uraloğlu şartları açıkladı



3 YIL TAAHHÜDÜNÜ ONAYLAYAN EMEKLİLER FAYDALANACAK

Bakan Uraloğlu, kampanyadan yararlanmak isteyen emeklilerin anlaşmalı bankada açık kredisinin bulunması ve maaşlarını 3 yıl boyunca başka bir bankaya taşımama taahhüdü vermesi gerektiğini ifade ederek, “Bu şartı sağlayan emeklilerimiz, gerçekleştirdikleri ek işlemlerle birlikte kademeli olarak nakit ödeme alabiliyor” açıklamasında bulundu.

PTT'den emeklilere 14 bin liralık nakit destek! Bakan Uraloğlu şartları açıkladı

Uraloğlu, “PTT üzerinden anlaşmalı bankada Kredili Destek Hesabı açan emeklilerimize 2 bin lira, yine PTT aracılığıyla anlaşmalı bankadan 2 bin lira tutarında repo alımı yapanlara da 2 bin lira ödeme veriliyor. Böylece geri ödemesiz toplam destek tutarı 14 bin liraya kadar ulaşıyor” ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, kampanya başvurularının emekli müşteriler tarafından tüm PTT iş yerlerinden gerçekleştirilebileceğinin altını çizdi.



