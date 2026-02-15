Süper Lig’de nefes kesen Trabzonspor deplasmanında 3-2 kazanan Fenerbahçe, zirve takibini sürdürdü. Maçın ardından konuşan Rıdvan Dilmen, “Yarışta iki takım kaldı” diyerek şampiyonluk düellosunda ibrenin Fenerbahçe ile Galatasaray arasında olduğunu vurguladı.

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşı geldi. Gol düellosunda geriyen düşen Fenerbahçe, sahadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı. Karşılaşmada Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Anderson Talisca, 34. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 48. dakikada Marco Asensio kaydetti. Bordo mavililerin golleri ise 6. dakikada Ernest Muçi ve 43. dakikda Paul Onuachu'dan geldi.

Bu skorla ligdeki galibiyet serisini 3 maça çıkaran Fenerbahçe, 52 puanla ve lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. Trabzonspor ise 45 puanla Fenerbahçe'nin ardından üçüncü sırada kaldı.

Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası yorumcu Rıdvan Dilmen, Sports Digitale'de yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe, çok kritik 3 puan alarak bugün itibariyle lig yarışında yine 2 takım olarak Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kaldığının altına imzasını attı." dedi.

"FENERBAHÇE, GALATASARAY'A BELKİ 1 PUAN ÖNDE GİDER"

Öte yandan Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de şampiyonluk düğümünü çözmesi beklenen Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin RAMS Park'a en fazla 3 puan farkla gideceğini öne sürdü ve "Belki Galatasaray'ın 1 puan önünde de olur o zaman, ihtimal bu." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan fikstürüne de vurgu yapan Dilmen, "Bugün itibarıyla Fenerbahçe'nin kalan maçları Galatasaray'a kıyasla daha avantajlı olabilir çünkü Karadeniz defteri kapandı." dedi.

"ZİRVE YARIŞINDA 2 TAKIM KALDI"

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u yenmesinin ardından zirve yarışında 2 takım kaldığını söyleyen Rıdvan Dilmen, bordo-mavili taraftarların maç sonrası "Yönetim istifa" tezahüratlarının "Rakip hak ederek kazandı" anlamına geldiğini belirtti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun müthiş bir galibiyet aldığını dile getiren Dilmen, "Maç içerisinde 3-4 defa formasyon değiştirdi. Fenerbahçe orta sahası top rakipteyken çok doğru durdu, çok doğru pozisyon aldı. Fenerbahçeli olarak gurur duyduğumu söylemeliyim." ifadelerini kullandı.

