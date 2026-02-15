Trendyol Süper Lig’de 22. hafta heyecanı sürerken Göztepe, İzmir’de kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekip, kendi sahasında Zecorner Kayserispor’u ağırlayacak. Maç öncesi ise ''Göztepe-Kayserispor maçı nerede izlenir, hangi kanalda, saat kaçta?'' soruları futbolseverlerin gündeminde yer buldu. İşte, Göztepe-Kayserispor maçı canlı yayın bilgileri...

Bu sezon Süper Lig’de istikrarlı bir performans ortaya koyan Göztepe, 21 maç sonunda 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. İzmir temsilcisi elde ettiği sonuçlarla 40 puana ulaşarak ligde 4. sırada yer alıyor. Kayserispor ise 21 haftada topladığı 15 puanla 17. sırada. Peki, Göztepe-Kayserispor maçı nerede izlenir, hangi kanalda, saat kaçta?

GÖZTEPE-KAYSERİSPOR MAÇI NEREDE İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Göztepe ile Zecorner Kayserispor arasında oynanacak Süper Lig mücadelesi futbolseverlerle beIN SPORTS 1 kanalında canlı yayınlanacak. Maç şifreli olarak ekranlara gelecek.

GÖZTEPE-KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Göztepe-Kayserispor maçı 15 Şubat 2026 saat 17.00’de başlayacak. Maç İzmir’de bulunan ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak.

GÖZTEPE-KAYSERİSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Karşılaşmanın hakemi Alper Akarsu olacak. Maçın yardımcı hakemleri Ogün Kamacı ve Mert Bulut olarak açıklanırken, dördüncü hakem görevini Raşit Yorgancılar üstlenecek.

VAR hakemi Sarper Barış Saka olurken, AVAR’da ise Suat Güz görev yapacak.

