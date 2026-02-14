Oyuncu Ufuk Özkan, karaciğer nakli sonrası sosyal medyada çıkan “yoğun bakımda” iddialarını yalanladı. Özkan, “Aslanlar gibiyiz, hiç alakası yok” diyerek sevenlerine sağlık durumu hakkında müjdeli haber verdi.

Başarılı oyuncu Ufuk Özkan, geçtiğimiz günlerde geçirdiği karaciğer nakli operasyonu sonrası hakkında çıkan yoğun bakımda olduğu yönündeki iddiaları sosyal medyadan yalanladı.

Operasyonun ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Özkan, yaklaşık 8 saat süren cerrahi müdahalenin ardından gözünü açtığını ve sağlığının iyi olduğunu belirterek, operasyonu gerçekleştiren doktorlara ve eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya teşekkürlerini iletmişti. Sevenlerinin dualarının kendisi için bir kalkan olduğunu ifade eden Özkan, “Sizin dualarınız benim muhafızlarım oldu. Yakında ayakta da görüşeceğiz” diyerek iyileşme sürecine dair umut vermişti.

O İDDİALARI YALANLADI

Bugün bir paylaşım daha yapan ünlü oyuncu, sosyal medyada yayılan "Ufuk Özkan yoğun bakımda" iddialarını yalanadı.

Özkan, videoda şu ifadeleri kullandı:

“Allah Allah, tövbe estağfurullah. Bu haberleri kim çıkarıyor? Çok şükür, Allah’a şükür aslanlar gibiyiz. Her geçen gün de üstüne koya koya devam ediyoruz. Yok yoğun bakıma alındılar, yok bilmem ne falan… Allah Allah. Hiçbir alakası yok. Bakın, görüyorsunuz, canlı canlı buradayım. Çok şükür. İtibar etmeyiniz efendim. Biz gereken cevapları gereken yerlere veririz.”

Özkan’ın açıklaması, sosyal medyada sevenlerinden gelen çok sayıda geçmiş olsun mesajıyla karşılık buldu.

