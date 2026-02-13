Galatasaray'dan devre arası transfer döneminde sürpriz şekilde Başakşehir FK'ya kiralanan Kazımcan Karataş hakkında dikkat çeken açıklamalar geldi. Galatasatray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ve 23 yaşındaki oyuncunun menajeri, 'Kazımcan zorla gönderildi' iddiasına cevap verdi.

Sezonun ikinci yarısını Başakşehir FK'da kiralık geçirecek Kazımcan Karataş ile ilgili merak edilen transfer süreci netlik kazandı. Libero TV Youtube kanalında Galatasaray gündemini değerlendiren spor yazarı Levent Tüzemen, genç oyuncu için şu ifadeleri kullandı:

"ABDULLAH KAVUKCU 'KENDİ GİTMEK İSTEDİ' DEDİ"

"Kazımcan Karataş'ın Başakşehir'e kiralandığı gün Galatasaraylı bir muhabirle konuştum, 'Zorla gönderildi' dedi. Abdullah Kavukcu'ya telefon açtım. 'Yok, kendini gitmek istedi' cevabını verdi. Ardından beni menajeri Fazıl Özdemir aradı. 'Hiç zorlama yok, Kazım kadro genişlediği için 'Ben bu kadroda kendime yer bulamam' dedi.

"YÜKSEK ZAM İSTEMİŞ"

Kazımcan, Galatasaray'dan yüksek zam istemiş. Galatasaray yönetimi, 'O zammı yaparız ama şu anda yapamayız' karşılığını vermiş. Bunun üzerine 'Ben para kazanmak istiyorum, ihtiyacım var. Başakşehir beni istiyor, ben oraya gideyim' talebinde bulunmuş. 'Peki' demişler.

"GİTMEK İSTİYOIRUM HOCAM"

Teknik direktör Okan Buruk, 'Ben senden memnunum, git demiyorum ama illa gitmek istiyorsan yardımcı olurum' demiş. Kazımcan da 'Gitmek istiyorum hocam' karşılığını verince transfere izin çıkmış."

