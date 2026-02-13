G.Saray’ın başkanı “Performans olarak en uygun oyuncuları seçtik. Teknik kadronun hayal ettiği hedeflere ulaştık” dedi.

Ali Naci Küçük - Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kadın basketbol ve voleybol takımlarının forma sırt sponsorluğu töreninde gündeme dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

Özbek, transfer eleştirilerine “Bakkaldan elma mı alıyoruz?” diyerek sert çıkarken “Sezon başında bir planlama yaparsınız, ona göre hareket edersiniz. Nokta atışı transferler için çalıştık. Performans olarak en uygun oyuncuları seçtik. Teknik kadronun hayal ettiği hedeflere ulaştık” diye konuştu.

İCARDİ’Yİ BIRAKMAYIZ

Mauro İcardi ile sözleşme yenileme konusunda daha önce de açıklamalar yaptığını söyleyen Özbek “İcardi, bizim çok değerli bir oyuncumuz. Takıma katkısı ve aidiyeti tartışılmaz. Sezon bitince kendisiyle konuşacağız. İcardi, Galatasaray’ın değerleri içerisindedir. Galatasaray, değerleri ile problemli duruma gelmez. Geçmişte de gelmemiştir. Sezon sonunda birçok şey netleştikten sonra Icardi ile oturup karşılıklı karar vereceğiz” ifadelerini kullandı.



