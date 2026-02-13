Fatih Tekke’nin Trabzonspor’u, Domenico Tedesco’nun Fenerbahçe’sine karşı şeytanın bacağını kırmak istiyor. İşte dev maçın şifreleri ve unutulmaz deplasman karnesi…

Süper Lig’de zirve yarışında var olma mücadelesi veren Trabzonspor ile liderin en yakın takipçisi Fenerbahçe, yarın akşam Akyazı’da karşı karşıya gelecek. Bu dev maç aynı zamanda ligin iki başarılı teknik adamı Fatih Tekke ile Domenico Tedesco’nun taktik savaşına sahne olacak.

ŞOK PRES VE GEÇİŞ OYUNU

Trabzonspor’un ev sahibi olmanın verdiği enerjiyle maça tempolu ve baskılı başlaması en muhtemel senaryo. Bordo mavililer özellikle ilk 20 dakikada Fenerbahçe’nin geriden oyun kurmasını engellemek için stoperlere ve oyun kurucu orta sahalara agresif bir pres uygulamayı planlıyor.

SAKİN, DENGELİ VE FIRSATÇI

Fatih Tekke’nin takımlarında kanat beklerinin hücuma katılımı kritik bir rol oynuyor. Çizgiye inerek ceza sahasına yapılacak ortalar ve ceza sahası dışından denenecek şutlar, Trabzonspor’un kilidi açma formülleri arasında. Fenerbahçe’nin ise Papara Park’ın yüksek tansiyonlu atmosferinde oyunu soğutması ve topa sahip olarak tempoyu dikte etmesi bekleniyor. Sarı lacivertlilerin en büyük kozu, orta sahadaki rotasyon zenginliği ve fiziksel kalitesi. Topu merkezde tutup pas trafiğini yöneterek Trabzonspor’un baskısını kırmayı hedefliyorlar.

Papara Park'ta taktik savaşları! Trabzonspor ile Fenerbahçe kritik maç için planlarını yapıyor

TOPA SAHİP OL, KALEYİ YOKLA

Trabzonspor’un hücuma kalabalık çıktığı anlarda, Fenerbahçe’nin hızlı kanat oyuncuları ve bitirici forvet hattıyla bulacağı boşluklar maçın skorunu doğrudan etkileyecek. İki takımın da orta sahasındaki fiziksel mücadele maçın kırılma anlarını yaşatacak. İkinci topları kimin kazanacağı, oyunun yönünü belirleyecek temel faktör. Tansiyonun yüksek, oyunun sıkıştığı anlarda duran toplar altın değerinde. Her iki takımın da hava toplarında etkili silahları bulunuyor. Köşe vuruşları ve ceza sahası çevresinden kazanılacak serbest vuruşlar skoru tayin edebilir.

TRABZONSPOR: ŞOK BASKI VE ÇİZGİ İNİŞLERİ

İlk 20 dakika kuralı: Fatih Tekke, taraftarın gücünü arkasına alıp rakibi kendi yarı alanından çıkarmamayı planlıyor.

Hedef; savunma dengesini erken bir golle bozmak.

Kanat organizasyonları: Beklerin hücuma agresif katılımı ve ceza sahası dışından çekilecek sürpriz şutlar hücumun belkemiği.

Tekke’nin motivasyonu: Trabzonspor efsanesi olarak takımın başında Fenerbahçe’ye karşı ilk galibiyetini almak.

FENERBAHÇE: MERKEZDE KALKONTRA İLE VUR

Fırtınayı dindirmek: Fenerbahçe için Papara Park’ın yoğun atmosferinde ilk hedef oyunu soğutmak ve topa sahip olarak tempoyu dikte etmek.

Orta saha pas trafiği: Fiziksel ve teknik kapasitesi yüksek orta saha oyuncularıyla topu bölgede tutmak.

Geçiş fırsatları: Trabzonspor’un baskıya geldiği anlarda, kanatlardaki süratli ayaklarla defans arkasına sızmak.

Rakip savunmayı dengesiz yakalayıp gol fırtası oluşturmak.

BEŞ YILDIR BERABERE BİTEN MAÇ YOK! YA HEP YA HİÇ!

Trabzon’da oynanan son beş lig maçında beraberlik çıkmadı! Son beş Papara Park randevusunda Trabzonspor’un üç, Fenerbahçe’nin iki galibiyeti bulunuyor. Maç başına gol ortalaması: 3.0!

2023/24 TS-FB: 2-3 (Olaylı maç, nefes kesen düello)

2022/23 TS-FB: 2-0 (Trabzonspor’un net üstünlüğü)

2021/22 TS-FB: 3-1 (Şampiyonluk sezonu kırılma maçı)

2020/21 TS-FB: 0-1 (Pelkas’ın uzaktan golü)

2019/20 TS-FB: 2-1 (Bordo mavililerin dönüşü)

MAÇIN KİLİT NOKTALARI

1. Duran top zenginliği: Akan oyunun kilitlendiği anlarda, iki takımın da hava topu hâkimiyeti yüksek stoperleri tabelayı değiştirebilir. Köşe vuruşları âdeta birer penaltı değerinde olacak.

2. Merkezdeki savaşçılar: İkinci topları kazanan takım, oyunun hâkimi olacak. Orta sahadaki ikili mücadele kazanma oranları maçın gerçek galibini belirleyecek.

3. Psikolojik sınır: Trabzon’da oynamak ekstra zihinsel direnç gerektirir. Fenerbahçe’nin tribün baskısına vereceği reaksiyon ile Trabzonspor’un kendi taraftarının “aceleci” coşkusunu nasıl yönetecekleri taktikten daha önemli.

DEV MAÇI O YÖNETECEK! DÜDÜK H. UMUT MELER’DE

Süper Lig’in 22. haftasında yarın akşam Papara Park’ta oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasını FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. İşte Meler’in yönettiği maçlar:

MANCHESTER DERBİSİ! ONANA İLE EDERSON BU SEFER TRABZON'DA KARŞI KARŞIYA

United’dan kiralanan Onana, bordo mavili formayla ilk maçını F.Bahçe’ye karşı oynamıştı. İstanbul’daki maçta iki kaleci de kurtarışlarıyla maça damga vurmuştu...

RÖVANŞTA NE OLACAK?

İngiltere Premier Lig’de uzun yıllar Manchester derbilerinde karşı karşıya gelen Andre Onana (Trabzonspor, Manchester United’dan kiraladı) ile Ederson (Fenerbahçe, Manchester City’den satın aldı) bu defa Trabzon’da kozlarını paylaşacak. Bu sezon İstanbul’da oynanan ilk karşılaşmada (Fenerbahçe 1-0 kazanmıştı) iki kalecinin de öne çıkan performansı dikkat çekerken, rövanş niteliği taşıyan Trabzon’daki mücadelede rekabetin tam anlamıyla bir kaleci düellosuna dönüşmesi bekleniyor.

EDERSON BİR ADIM ÖNDE

Bordo mavililerin Kamerunlu kalecisi Onana, Süper Lig’de ilk maçına Fenerbahçe deplasmanında çıkmıştı. Bu sezon ligde forma giydiği 17 maçta görev alan oyuncu kalesinde 22 gole engel olamadı, 4 maçta ise kalesini gole kapatabildi. Fenerbahçe’nin Brezilyalı kalecisi Edersson ise bu sezon başında transfer edildi. Süper Lig’de çıktığı 15 maçta 13 gol kalesinde gören oyuncu 6 maçta ise kalesini gole kapattı. Her iki tecrübeli eldiven de dev maçta kalelerine duvar örmeye çalışacak.

ONUACHU ÖNLEMİ! SKRİNİAR PRANGASI

Domenico Tedesco, Trabzonspor’un en güçlü gol silahı Onuachu’yu durdurma görevini Skriniar’a verdi. İki maçlık cezasının ardından Trabzon’da formasına kavuşacak kaptan, 2,01’lik golcüye pranga vuracak. Skriniar’a, Oosterwolde de destek verecek. Tedesco, Onuachu’yu durdurmanın galibiyette kritik rol oynayacağını düşünüyor.

GÖZLER ONLARDA

Manchester geçmişleriyle öne çıkan iki kaleciyi İngiliz medyası yakından takip ediyor. Dev maçta iki kalecinin arasındaki düello yakından takip edilecek.

