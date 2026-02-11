Beyoğlu’ndaki evinde aniden rahatsızlanan Kanbolat Görkem Arslan, eşinin çağrısıyla gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Genç oyuncu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Arslan’ın hayatını kaybetmeden sadece saatler önce sahnelenecek tiyatro oyununu sevenleriyle paylaşmıştı.

Sanat dünyasında kısa sürede önemli bir yer edinen Kanbolat Görkem Arslan, “Çemberimde Gül Oya” , “Kuruluş Osman” ve “Poyraz Karayel” gibi dizilerle tanınıyordu. Son olarak “Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi” dizisinde rol alan genç oyuncu, hem televizyon hem de tiyatro sahnesinde aktif çalışmalar yürütüyordu.

ÖLMEDEN SAATLER ÖNCE TİYATRO TURNESİNİ DUYURMUŞTU

Arslan’ın son sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı. Oyuncu, ölmeden saatler önce Nisan ayında Düzce, Muğla, Fethiye, Ordu, Giresun ve Trabzon illerinde sahnelenecek tiyatro oyununun tarihlerini duyurmuş, takipçilerine haber vermişti.

YAYINLADIĞI SON NOT…

Tiyatro oyunundan bir video paylaşan Arslan, görüntüye “Günün birinde, seyircilerden biri bile onun adını haykırmaya cesaret edemeyecek!” notunu düşmüştü. Sevenleri gönderinin altına “Daha hikayesi duruyor kendi gitti, ne acı hayat Rabbim rahmet eylesin” , “Hayatın bu kadar ani, bu kadar acımasız olması çok üzücü” gibi yorumlar yaptı.

Arslan, kendisini İstanbul’a davet eden bir izleyiciye ise ‘Geliyoruz, az kaldı’ diyerek cevap vermişti.

"CANANIM BENİM"

Öte yandan ‘Ruki’ adlı tiyatro oyunu ile sahneye çıkan Kanbolat Görkem Arslan’ın, bir başka paylaşımına ‘Canım benim’ yazan eşi Hicran Akın’a sadece 20 saat önce ‘Cananım benim’ cevabını verdiği ortaya çıktı.

KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN’IN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Genç yaşta kaybedilen Kanbolat Görkem Arslan’ın ani ölümü, hem tiyatro hem de dizi camiasında derin üzüntüye yol açtı.

Paylaşılan bilgilere göre, Kanbolat Görkem Arslan, İstanbul Beyoğlu’ndaki evinde gece saatlerinde aniden rahatsızlandı. Durumu fark eden eşi, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, oyuncuya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Arslan, kurtarılamadı. Yapılan açıklamada, genç oyuncunun kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

