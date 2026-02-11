İtalya Kupası’nda çeyrek final heyecanı bu akşam oynanacak Bologna-Lazio maçı ile devam ediyor! Yarı final biletini almak isteyen Bologna ve Lazio bu akşam kıyasıya rekabet edecek. Futbolseverler ise maç öncesi ''Bologna-Lazio maçı hangi kanalda, nerede izlenir?'' sorusuna cevap arıyor. İşte, İtalya Kupası çeyrek finali şifresiz canlı yayın bilgileri...

Bologna Parma ile yaptığı maçta sahadan 2-1’lik skorla galip ayrılarak çeyrek finale yükselmişti. Şimdi ise Lazio engelini aşarak yarı finale çıkmak istiyor. Kupada yarı finale yükselen ilk takım da Inter oldu. Inter Torino’yu 2-1 mağlup ederek adını son dört takım arasına yazdırdı. Peki, Bologna-Lazio maçı hangi kanalda, nerede izlenir?

Bologna-Lazio maçı hangi kanalda, nerede izlenir? İtalya Kupası çeyrek finali şifresiz canlı yayınlanacak!

BOLOGNA-LAZIO MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

İtalya Kupası çeyrek finalinde oynanacak Bologna-Lazio karşılaşması TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele TRT Spor üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek. Maç TRT’nin dijital platformları üzerinden de seyredilebilecek.

Bologna-Lazio maçı hangi kanalda, nerede izlenir? İtalya Kupası çeyrek finali şifresiz canlı yayınlanacak!

BOLOGNA-LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bologna ile Lazio’yu karşı karşıya getirecek İtalya Kupası çeyrek final maçı 11 Şubat Çarşamba günü oynanacak. Çeyrek final Bologna-Lazio mücadelesi bu akşam 23.00’te başlayacak.



Haberle İlgili Daha Fazlası