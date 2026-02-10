İtalya Kupası (Coppa Italia) çeyrek final heyecanı bu akşam Napoli ile Como arasında oynanacak kritik karşılaşmayla devam ediyor. Kupanın favori ekiplerinden Napoli, sürpriz arayan Como’yu ağırlarken futbolseverler de maçın yayın bilgilerini ve saatini araştırıyor. “Napoli-Como maçı şifresiz mi?”, “Napoli-Como hangi kanalda canlı yayınlanacak?” soruları günün en çok merak edilen başlıkları arasında yer aldı.

Napoli kupada çeyrek finale gelirken son 16 turunda Cagliari ile karşılaştı. 1-1 tamamlanan mücadelede Antonio Conte yönetimindeki Napoli, penaltı atışları sonucunda tur biletini alarak adını son 8’e yazdırdı. Como ise bir önceki turda Fiorentina engelini aşarak dikkatleri üzerine çekti. Cesc Fabregas’ın çalıştırdığı ekip Fiorentina’yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Peki, Napoli-Como maçı nerede izlenir, hangi kanalda?

Napoli-Como maçı nerede izlenir, hangi kanalda? İtalya Kupası (Coppa Italia) çeyrek final şifresiz canlı yayınlanacak!

NAPOLİ-COMO MAÇI NEREDE İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Coppa Italia çeyrek finalinde oynanacak Napoli-Como mücadelesi şifresiz olarak takip edilebilecek. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Napoli-Como maçı nerede izlenir, hangi kanalda? İtalya Kupası (Coppa Italia) çeyrek final şifresiz canlı yayınlanacak!

NAPOLİ-COMO MAÇI SAAT KAÇTA?

Napoli ile Como arasındaki Coppa Italia çeyrek final maçı bu akşam saat 23.00’te başlayacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası