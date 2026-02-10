Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, FIFA Kokart Töreni'nde konuştu. Hacıosmanoğlu, "Talimatlara aykırı şekilde hakemlik erdemiyle örtüşmeyen davranışlarda bulunma gafletine düşenlerle yollarımızı ayırdık" dedi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde hakemler için düzenlenen FIFA Kokart Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

"GEÇİŞ DÖNEMİNDEYİZ"

İbrahim Hacıosmanoğlu, "Göreve başladığım ilk günden bu yana hakemlerimize 'Kuralları adil şekilde uygulayın, yanınızdayız' dedik. Doğru duvar yıkılmaz. Dürüstlük bir mesleğin olmazsa olmazıdır. Talimatlara aykırı şekilde hakemlik erdemiyle örtüşmeyen davranışlarda bulunma gafletine düşenlerle yollarımızı ayırdık. Türk futbolunu aydınlık yarınlara taşımak için vargücümüzle çalışıyoruz. Türk futbol ailesinin paydaşlarına geçiş döneminde hakem kardeşlerimize daha fazla desteğe davet ediyoruz" dedi.

İbrahim Hacıosmanoğlu

"BU YIL 36 HAKEM FIFA KOKARTI TAKACAK"

İbrahim Hacıosmanoğlu, "FIFA hakemlerimiz, geçen yıl 33 uluslararası maçta görev aldı. Bunlara paralel olarak 7'si ilk defa olmak üzere bu yıl toplam 36 kardeşimiz, hakemliğin övünç madalyası olan FIFA kokartını takacak" dedi.

"GÜVENİYOR VE TEBRİ EDİYORUZ"

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya seslenen Hacıosmanoğlu, "MHK Başkanımız Ferhat Gündoğdu ve ekibine, yoğun çalışmaları ve kıymetli hakemlerimizin de başarılı performanslarıyla bu yıl sayıyı daha da artıracaklarını düşünüyoruz. Sizlere güveniyor ve tebrik ediyoruz. Türk hakemliğini Avrupa'da en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz" ifadeleri kullandı.

